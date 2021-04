The Streamers verzorgen verjaardagsconcert koning bij Noordeinde

De band The Streamers verzorgt op Koningsdag een livestreamconcert vanaf het terrein van Paleis Noordeinde in Den Haag. Omdat Willem-Alexander en Máxima op 27 april overdag in Eindhoven zijn voor het vieren van Koningsdag, is onduidelijk of zij ’s avonds aanwezig zijn bij het concert.

Het is het tweede concert van “de grootste band uit de Nederlandse popgeschiedenis”, zoals The Streamers zichzelf omschrijft. De band is in coronatijd opgericht door Guus Meeuwis en Kraantje Pappie. Andere bandleden zijn onder meer Miss Montreal, Typhoon, Maan en Paul de Munnik. Met hun tweede concert heeft de band een primeur te pakken. Nooit eerder vond er zo’n groot popconcert plaats bij het werkpaleis van de koning. De groep strijkt neer op het plein bij de Koninklijke Stallen voor een verjaardagsconcert voor de koning. Willem-Alexander wordt op 27 april 54 jaar.

Net zoals voor de eerste show op 20 maart zijn de kaarten voor het livestreamconcert weer gratis en te bestellen via de website van The Streamers, waar ook onder anderen VanVelzen, Thomas Acda, Suzan & Freek en Nick & Simon bij horen. Fans kunnen wel een zelfgekozen bedrag achterlaten in de ‘fooienpot’.

De groep werd vorige maand opgericht nu liveoptredens in coronatijd er voorlopig niet inzitten. De eerste gratis show vond plaats vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré. De belangstelling voor het optreden was groot: ruim 1,2 miljoen mensen uit verschillende landen keken mee.