Lale Gül voor tweede week op 1 in bestsellerlijst

Lale Gül voert net als vorige week de bestseller 60 aan, zo blijkt uit cijfers van het CPNB. Haar boek Ik ga leven staat inmiddels alweer tien weken in de lijst van best verkochte boeken in ons land.

Ik ga leven is de debuutroman van de 23-jarige Gül. In het werk levert ze kritiek op Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Vanwege haar boek en optredens in talkshows is de schrijfster doelwit van intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media.

Hanneke de Zoete is de enige nieuwe binnenkomer in de top 5. De zoete zusjes gaan op vakantie is het vierde boek over de zusjes Saar en Janna. Die zijn bekend van filmpjes op YouTube.

Zandvoort aan Zee van Linda van Rijn en Bridgerton 6. Een royale vergissing van Julia Quinn komen ook binnen in de top 10. In totaal zijn er deze week elf nieuwe titels te vinden in de bestellerlijst.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1 (1) Lale Gül – Ik ga leven

2 (-) Hanneke de Zoete – De zoete zusjes gaan op vakantie

3 (4) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4 (2) Ramsey Nasr – De fundamenten

5 (3) Nicci French – Wie niet horen wil

6 (8) Thomas Olde Heuvelt – Orakel

7 (5) Pieter Omtzigt – Een nieuw sociaal contract

8 (-) Linda van Rijn – Zandvoort aan Zee

9 (-) Julia Quinn – Bridgerton 6. Een royale vergissing.

10 (11) Raynor Winn – Het zoutpad