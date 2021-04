Operazangeres Christa Ludwig (93) overleden

De beroemde Duitse mezzosopraan Christa Ludwig is op 93-jarige leeftijd overleden in haar tweede vaderland Oostenrijk. Dat heeft haar familie zondag bevestigd tegen persbureau APA. De in Berlijn geboren zangeres geldt als een van de grootste operasterren van de 20e eeuw. In 2018 kreeg ze voor haar levenswerk de begeerde Duitse onderscheiding Opus Klassik.

Ludwig stond tijdens haar carrière van bijna vijftig jaar op alle belangrijke podia van de wereld. Haar werk in de spotlights, omringd door andere coryfeeën van de klassieke muziek, omschreef ze ooit als “leven in een droomwereld”. Buiten de opera zette ze bij voorkeur oogkleppen op omdat voor haar alleen een perfect optreden ertoe deed. Ludwig genoot ook bekendheid als zangpedagoge.