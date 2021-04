Hopkins betuigt eer aan Chadwick Boseman na winnen Oscar

Anthony Hopkins heeft na zijn onverwachte Oscarwinst eer betoond aan Chadwick Boseman. De 83-jarige acteur kreeg zondagnacht de tweede Oscar in zijn carrière voor zijn rol als dementerende vader in The Father.

Vrijwel alle voorspellingen wezen op winst voor de in augustus overleden Boseman. De ceremonie leek zelfs aangepast aan deze verwachting; het beeldje voor beste acteur werd voor het eerst als laatste uitgereikt. Hopkins, die de prijs dus won, was zelf niet aanwezig bij de uitreiking.

“Goedemorgen vanuit Wales”, zegt Hopkins in een filmpje op Instagram. “Ik had totaal niet verwacht deze prijs te winnen, absoluut niet. Ik ben dankbaar aan de leden van de Academy die mij deze prijs hebben gegeven. Maar ik wil vooral eer betonen aan Chadwick Boseman, die veel te vroeg van ons is weggenomen.”

Boseman speelde zijn laatste rol als jonge muzikant in de jaren twintig, die meewerkt aan een plaatopname van zangeres Ma Rainey. Behalve Boseman was ook hoofdrolspeelster Viola Davis favoriet voor de prijs voor beste actrice, maar ook zij won niet. Dit beeldje ging – voor de derde keer – naar Frances McDormand.