Nomadland grote winnaar bij Oscars, Anthony Hopkins beste acteur

Nomadland is met drie beeldjes de grote winnaar geworden bij de Oscars. Het drama werd uitgeroepen tot beste film, Chloé Zhao won als tweede vrouw ooit de Oscar voor beste regie en Frances McDormand kreeg het beeldje voor beste actrice.

Nomadland gold op voorhand al als een van de grote favorieten. Het drama gaat over een vrouw (Frances McDormand) die weduwe en werkloos is geworden en met een busje door de Verenigde Staten besluit te trekken. Onderweg bouwt ze een band op met andere ‘nomaden’. Frances McDormand is de zevende acteur die een derde Oscar in ontvangst neemt; eerder won zij de prijs voor Fargo en Three Billboards outside Ebbing Missouri. De actrice riep in haar dankwoord het publiek op de film, die in Nederland vanaf 30 april op Disney+ te zien is, zoveel mogelijk op het grote doek te gaan kijken.

Anthony Hopkins kreeg verrassend de Oscar voor beste acteur. De verwachting was dat deze prijs naar de vorig jaar overleden collega Chadwick Boseman zou gaan. De 83-jarige Hopkins won zijn tweede beeldje voor zijn rol in The Father, over een dementerende oudere. De film won eerder op de avond ook de prijs voor beste aangepaste scenario. Ook de Koreaanse actrice Yuh-Jung Youn won een Oscar voor het spelen van een dementerende oudere. Zij werd uitgeroepen tot beste bijrolactrice in het drama Minari, over een immigrantengezin.

Andere belangrijke prijzen gingen naar Promising Young Woman (beste originele script), Sound of Metal (beste montage en geluid), Tenet (beste effecten) en Ma Rainey’s Black Bottom (beste kostuums en make-up). Acteur Daniel Kaluuya won het beeldje voor beste mannelijke bijrol in Judas and the Black Messiah.

De prijs voor beste buitenlandse film ging naar het Deense dronkemansdrama Druk, dat mede door het Nederlandse bedrijf Topkapi werd geproduceerd. De Bosnisch-Nederlandse film Quo vadis, Aida? over de val van de enclave Srebrenica wist zijn nominatie niet te verzilveren. Datzelfde gold voor de Nederlandse producent Sofia Sondervan, die kans maakte op het beeldje voor beste korte film, en de EO-documentaire The Mole Agent.

De uitreiking van de Oscars vond dit jaar in sobere vorm plaats. De prijzen werden vanwege corona toegekend in Union Station in downtown Los Angeles, in plaats van in het Dolby Theatre in Hollywood.