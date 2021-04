De brief voor de koning op 1 in bestsellerlijst

De brief voor de koning van Tonke Dragt is deze week op de eerste plek te vinden in de Bestseller 60, zo meldt Stichting CPNB woensdag. Het boek, voor het eerst uitgegeven in 1962, staat centraal tijdens de actie Geef een boek cadeau, die kinderen enthousiast wil maken voor lezen.

De brief voor de koning vertelt het verhaal van Tiuri die de nacht voor zijn ridderslag de mysterieuze opdracht krijgt om een brief te bezorgen. Het bezorgen van deze brief stuurt Tiuri op ontdekkingsreis naar de andere kant van het koninkrijk. Het boek won meerdere prijzen, waaronder de onderscheiding voor Kinderboek van het jaar in 1963. Ook is er onder andere een film en een musical gemaakt over Tonke Dragt’s boek.

Ik ga leven van Lale Gül is deze week te vinden op de tweede plek in de bestsellerlijst. De top drie wordt afgemaakt door Charlie Mackesy’s De jongen, de mol, de vos en het paard.

Daarnaast zijn er deze week maar liefst veertien nieuwe titels te vinden in de Bestseller 60. Zomeravond van Suzanne Vermeer komt binnen op de vierde plek en Jill Mansell komt met Tot aan de zon en terug binnen op de vijfde plek.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1 (-) Tonke Dragt – De brief voor de koning

2 (1) Lale Gül – Ik ga leven

3 (3) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4 (-) Suzanne Vermeer – Zomeravond

5 (-) Jill Mansell – Tot aan de zon en terug

6 (5) Nicci French – Wie niet horen wil

7 (4) Ramsey Nasr – De fundamenten

8 (-) Vivian Reijs – Help, ik val niet af!

9 (-) Bibian Mental – LEEF

10 (2) Hanneke de Zoete – De zoete zusjes gaan op vakantie