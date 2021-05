Ellen DeGeneres stopt volgend jaar na 19 seizoenen met talkshow

Ellen DeGeneres stopt volgend jaar met haar talkshow. In gesprek met The Hollywood Reporter zegt de Amerikaanse comédienne woensdag dat het tijd is voor iets nieuws.

Zij heeft het besluit zelf genomen, vertelt ze. Haar vaste medewerkers zijn dinsdag geïnformeerd. DeGeneres praat donderdag in haar eigen show over het besluit met collega en goede vriendin Oprah Winfrey.

“Als je een creatief persoon bent, wil je doorlopend uitgedaagd worden. En dat is niet meer het geval”, zegt de presentatrice in gesprek met THR. DeGeneres bekende al eerder te worstelen met de druk van het maken van 180 afleveringen per jaar.

In 2018 tekende zij nog een contract voor drie jaar. Als dit contract afloopt, stopt de presentatrice met haar show. In de zomer van 2020 klapte een aantal (oud-)werknemers uit de school over de ongezonde sfeer op de werkvloer bij het programma. Er zou sprake zijn van seksuele intimidatie, racisme en seksisme. Hier bood Ellen in september publiekelijk haar excuses voor aan.