Hitchcock-acteur Norman Lloyd (106) overleden

Norman Lloyd, die de titelrol speelde in Alfred Hitchcocks film Saboteur, is dinsdag in zijn woonplaats Los Angeles overleden. De acteur werd 106 jaar.

Lloyd werkte vaker samen met Hitchcock; naast Saboteur (1942) was hij ook te zien in Spellbound (1945), en hij was een van de producenten van serie Alfred Hitchcock Presents. In de jaren 80 kreeg Lloyd een vaste rol in ziekenhuisserie St. Elsewhere, waarin hij 132 afleveringen lang dokter Daniel Auschlander speelde.

De acteur, die eigenlijk Norman Perlmutter heette, speelde in meer dan zestig films en televisieseries. Zijn laatste rol was in Trainwreck uit 2015, die film kwam uit toen Lloyd 100 jaar oud was.