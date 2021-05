Nieuwe boek Lucinda Riley direct aan kop in Bestseller 60

Het nieuwe boek van Lucinda Riley, De zeven zussen. De zevende zus, bezet deze week de eerste plek in de Bestseller 60. Het boek van de wereldberoemde Britse schrijfster was in veel boekwinkels snel uitverkocht.

De brief voor de Koning van Tonke Dragt is daarmee van de eerste plek gestoten, maar staat deze week nog steeds op plek twee. Wie niet horen wil van Nicci French maakt de top drie compleet.

Verder staan in de Bestseller 60 deze week vijf nieuwe titels, waaronder dus het boek van Lucinda Riley.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus

2. (1) Tonke Dragt – De brief voor de Koning

3. (3) Nicci French – Wie niet horen wil

4. (2) Lale Gül – Ik ga leven

5. (4) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (22) Roxane van Iperen – ’t Hooge Nest

7. (6) Suzanne Vermeer – Zomeravond

8. (32) Lucinda Riley – De zeven zussen

9. (5) Ramsey Nasr – De fundamenten

10. (12) Jill Mansell – Tot aan de zon en terug