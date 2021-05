Disney trekt meer abonnees naar streamingdienst

Entertainmentconcern Disney heeft het aantal abonnees van zijn streamingdienst Disney+ verder opgevoerd in de eerste drie maanden van dit jaar. De gemiddelde prijs die kijkers betaalden voor de dienst daalde echter. Dat kwam voor een groot deel door de lancering van Disney+ Hotstar in India en Indonesiƫ in het afgelopen jaar. Kijkers van die dienst betalen beduidend minder dan in westerse landen.

Het aantal abonnees kwam uit op 103,6 miljoen. Analisten hadden gerekend op een verdere stijging naar boven de 110 miljoen abonnees, onder meer door de langverwachte eerste Marvel-serie WandaVision.

De groei van de streamingdienst was de afgelopen tijd voor beleggers de belangrijkste indicatie van hoe het met Disney ging aangezien bioscopen en pretparken grotendeels gesloten bleven. Inmiddels zijn de Amerikaanse pretparken weer open, zij het met beperkingen. De parken in China, Hongkong en Japan waren dat al langer. Alleen Disneyland Parijs is nog altijd gesloten. Het bedrijf verwacht binnenkort te kunnen melden wanneer dat pretpark weer open mag.

Ook bioscopen gaan weer open in de Verenigde Staten. Een deel van de nieuwe films laat echter op zich wachten. Disney liet weten dat vrijwel alle producties in het slotkwartaal van vorig jaar weer zijn hervat, maar het uitstel van bepaalde films zou dit jaar gemiste inkomsten van tot 1 miljard dollar kunnen betekenen.

Alles bij elkaar had Disney in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 15,6 miljard dollar. Dat was in de eerste drie maanden van 2020, toen vooral China last had van de coronapandemie, nog 18 miljard dollar. De nettowinst viel met 1,1 miljard dollar wel hoger uit dan de 520 miljard dollar van vorig jaar. Omdat veel pretparkpersoneel thuis zit was Disney veel minder kwijt aan loon en belastingen.