Nieuwe boek Lucinda Riley blijft bovenaan in Bestseller 60

Het nieuwe boek van Lucinda Riley, De zeven zussen. De zevende zus, blijft deze week aan kop staan in de Bestseller 60. Dat was vorige week ook al het geval, toen het boek van de wereldberoemde Ierse schrijfster na de lancering al op veel plekken direct was uitverkocht.

Ook de nummer twee in de lijst is dezelfde als vorige week. Het gaat om De brief voor de koning van Tonke Dragt. Op plek drie staat Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, die met dat boek de Libris Literatuurprijs won. Het is de eerste keer dat het boek in de lijst is opgenomen.

In de Bestseller 60 staan deze week negen nieuwe titels, waaronder dus het boek van Jeroen Brouwers.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus

2. (2) Tonke Dragt – De brief voor de Koning

3. (-) Jeroen Brouwers – Cliënt E. Busken

4. (4) Lale Gül – Ik ga leven

5. (5) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (-) David Baldacci – Dodelijk spel

7. (3) Nicci French – Wie niet horen wil

8. (6) Roxane van Iperen – ’t Hooge Nest

9. (8) Lucinda Riley- De zeven zussen

10. (9) Ramsey Nasr – De fundamenten