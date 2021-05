BBC publiceert ‘deze week’ onderzoek naar interview prinses Diana

De BBC zal naar verwachting deze week het onderzoek publiceren naar het beroemde interview met prinses Diana uit 1995, meldt de Britse omroep donderdagochtend. Een voormalige Britse opperrechter heeft onderzocht hoe het interview van de destijds relatief onbekende interviewer Martin Bashir met Diana tot stand kon komen. De BBC zegt het rapport op vrijdag 14 mei te hebben ontvangen. Volgens de Britse krant Daily Telegraph concludeert de rechter dat Bashir redactionele richtlijnen zou hebben geschonden om het interview te strikken.

Charles Spencer, de broer van de in 1997 verongelukte prinses, drong aan op een onderzoek. Hij stelt dat de BBC hem zou hebben misleid om zijn zus te overtuigen mee te doen aan het veelbekeken programma Panorama. Bashir zou hem vervalste documenten hebben laten zien, die zouden bewijzen dat leden van de staf van de prinses werden betaald om haar te bespioneren. In 1996 werd al bekend dat er vervalste bankafschriften waren gebruikt, maar intern onderzoek van de BBC concludeerde destijds dat Bashir en de redacties van Panorama en BBC News geen fouten hadden gemaakt.

Uit het nieuwe onderzoek zou blijken dat het gebruik van de vervalste documenten wel een schending zou zijn van redactionele richtlijnen en dat Bashir wel degelijk onjuist zou hebben gehandeld bij het verkrijgen van het interview. Een voormalig bestuurslid van BBC zegt tegen de krant The Telegraph dat het gebruik van vervalste documenten voor feitelijke programma’s alleen geoorloofd is bij onderzoek naar serieuze misdaden, mits er al enig bewijs is dat de ge├»nterviewde schuldig is. “Die omstandigheden gelden zeker niet voor een interview met de Prinses van Wales”, aldus het voormalig bestuurslid.

Het interview, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Diana en prins Charles gingen kort na de uitzending uit elkaar. Het gesprek betekende voor Bashir de doorbraak.

Op dezelfde dag dat de BBC het rapport ontving, kondigde de omroep ook het vertrek van Bashir aan. Hij zou een maand voor die aankondiging hebben besloten te stoppen bij de BBC om gezondheidsredenen.