Billie Eilish komt in 2022 naar Ziggo Dome

Billie Eilish komt voor optredens naar Nederland. De popzangeres heeft vrijdag de eerste data van haar Happier Than Ever, The World Tour bekendgemaakt. Zo staat ze op 18 juni 2022 in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop begint op vrijdag 28 mei.

De aankondiging van de wereldtour volgt op de release van haar nieuwe single Your Power en de aankondiging van een nieuw album. Dat verschijnt op 30 juli.

Begin volgend jaar start de zevenvoudig Grammy-winnares haar wereldtour in New Orleans in de Verenigde Staten. Ze gaat langs 32 Noord-Amerikaanse podia en geeft 18 concerten in Europa. Eilish had grote hits met nummers als Bad Guy, No Time to Die en Everything I Wanted.