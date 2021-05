Typhoon neemt eerste exemplaar kookboek in ontvangst van ernstig zieke Simone Bent

Onlangs lanceerde de ernstig zieke Simone Bent haar eigen kookboek. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Typhoon, die Simone steunt in haar crowdfunding voor haar operatie in het buitenland Binnenkort zullen meerdere BN’ers dankzij Typhoon aandacht geven aan het nieuw uitgebrachte kookboek en Simone’s verhaal.

Typhoon bezocht Simone in haar huis in Doesburg, waar hij in feestelijke sfeer een aantal gerechten uit het kookboek proefde en het eerste exemplaar van het kookboek in ontvangst nam. Een prachtig boek, met een verhaal. Typhoon besloot Simone te helpen nadat hij een persoonlijke brief in de brievenbus had gekregen, geschreven door haar vriend Dennis Nootenboom. Het verhaal raakte Typhoon en daarom is hij is vastbesloten om Simone te helpen haar crowdfunding over de eindstreep te halen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Het is een bijzonder moment voor de 35 jarige Simone en haar vriend Dennis. Simone leeft al jaren vrijwel geheel geïsoleerd, omdat haar pijnklachten elke dag zo heftig zijn, dat ze bijna geen prikkels kan verdragen. “Ik vind het zo bijzonder dat Typhoon zich inzet om mij te helpen, ik heb er geen woorden hoe dankbaar ik ben”, vertelt Simone.

Al 17 jaar heeft Simone heftige pijn en andere gezondheidsklachten o.a. de ziekte van Lyme. De lyme is met positief resultaat behandeld, maar er bleven andere onverklaarbare klachten. Het bleek dat zij ook een levensbedreigende nekwervel aandoening heeft, als gevolg van een auto ongeluk in haar jeugd, waarbij zij haar nek brak. Door is de instabiliteit van haar nekwervels is er teveel druk op haar hersenstam en zenuwen. De aandoening is progressief en levensgevaarlijk. Voor deze behandeling in het buitenland heeft ze 120.000 euro nodig en hiervoor zijn ze een crowdfunding gestart.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Het uitbrengen van haar eigen kookboek is een droom die uitkomt, want Simone, die ooit samen met haar zus het goedbezochte foodblog, Zoete Zusjes begon, heeft van thuis uit een passie voor koken en bakken. Vanwege haar kwetsbare gezondheid kon zij bepaalde voeding niet meer verdragen, maar ze ontdekte dat het haar helpt wanneer ze gluten- en lactosevrij eet.

Voor de crowdfunding besloot zij haar recepten te bundelen tot een prachtig kookboek: “Een kijkje in de keuken van Simone Bent, een puur feestje met gluten- en lactose vrije recepten”. Een boek dat toegankelijk is voor iedereen, die gezond, puur en gevarieerd wil eten. Het staat boordevol recepten, voor elke moment van de dag en elke gelegenheid. “Het geeft een schaamtegevoel als je mensen om geld moet vragen voor je eigen gezondheid maar nu kan ik iets teruggeven. Ik hoop dat ik mensen kan inspireren”, vertelt Simone. Met dit boek investeer je niet alleen in je eigen gezondheid, maar help je Simone haar gezondheid te redden!

Vanaf woensdag19 mei, 19:00 uur is het boek in de pre-order te bestellen, via de website: www. simoneshoopopleven.nl.