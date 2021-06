Boek over Johan Derksen direct aan kop in Bestseller 60

Het nieuwe boek dat Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman hebben geschreven over Johan Derksen, is direct binnengekomen op de eerste plaats in de Bestseller 60.

Het boek, dat vorige week werd uitgebracht, vertelt het verhaal over het spraakmakende leven van de voetbalanalist. De publicatie blijkt dus meteen populair, aangezien Derksen, zoals het boek heet, direct bovenaan in de lijst staat.

De zeven zussen. De zevende zus. van schrijfster Lucinda Riley volgt op de tweede plek. De genocidefax van Roxane van Iperen, net als Derksen ook een nieuwe binnenkomer, maakt deze week de top drie compleet.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman – Derksen

2. (1) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus.

3. (-) Roxane van Iperen – De genoidefax

4. (-) Charlotte Labee – Braind Food Smoothies

5. (3) Tonke Dragt – De brief voor de koning

6. (4) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

7. (-) M.J. Arlidge – Niemand zeggen

8. (-) Susan Smit – De heks van Limbricht

9. (-) Marjolijn van Heemstra – In lichtjaren heeft niemand haast

10. (5) Lale Gül – Ik ga leven