Optreden Foo Fighters in vol Madison Square Garden

De Amerikaanse rockband Foo Fighters geeft op 20 juni een concert in een vol Madison Square Garden. Voor het eerst sinds maart 2020 jaar gelden er in New York geen beperkingen voor het aantal fans dat naar binnen mag bij een indooroptreden.

“De Foo Fighters brengen de rock & roll terug in de Garden”, jubelde de organisatie dinsdag op Twitter. ” We wachten al meer dan een jaar op deze dag”, liet Dave Grohl, voorman van de band, erop volgen. “New York, bereid je voor op een lange nacht waarin we samen de ziel uit ons lijf schreeuwen”.

De metropool aan de Amerikaanse oostkust werd vorig voorjaar hard getroffen door de coronapandemie. Om het virus onder controle te krijgen werden grootschalige evenementen verboden en vrijwel alle culturele instellingen gesloten. Het infectiegevaar is inmiddels grotendeels geweken door de genomen maatregelen en voortvarende inentingscampagne.

In Madison Square Garden, waar plaats is voor bijna 20.000 toeschouwers, werden tot dusver alleen weer sportwedstrijden gehouden met betrekkelijk weinig publiek op de tribunes. Wie een ticket wil kopen voor de Foo Fighters en ouder is dan zestien jaar moet een geldig vaccinatiebewijs kunnen tonen.

New York heeft om het einde van de corona-periode in te luiden in augustus een concert gepland in Central Park, waar tienduizenden mensen welkom zullen zijn. In juli hervat rocklegende Bruce Springsteen bovendien zijn show ‘Springsteen on Broadway’.