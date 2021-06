Roxane van Iperen stijgt naar 1 in bestsellerlijst

De genocidefax van Roxane van Iperen is deze week naar de eerste plek in de Bestseller 60 gestegen. Het boek, het essay van de Boekenweek 2021, kwam vorige week binnen op de derde plek in de bestsellerlijst.

Deze week is niet alleen De genocidefax van Van Iperen te vinden in de Bestseller 60. Ook haar boek ’t Hooge Nest staat in de top 10 van de bestsellerlijst. Het boek, dat in 2018 uitkwam, steeg deze week van de dertiende plek naar de zevende plek in de lijst.

Het boek Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, over voetbalanalist Johan Derksen, ruilt de eerste plaats van vorige week in voor de tweede plek in de lijst. Op de derde plaats is het nieuwe boek van Lucinda Riley, De zeven zussen. De zevende zus, te vinden.

Ook zijn er deze week acht nieuwe titels binnengekomen in de Bestseller 60. De hoogst genoteerde binnenkomer is Koninkrijk van Jo Nesbø. Het boek kwam binnen op de elfde plaats.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (3) Roxane van Iperen – De genocidefax

2. (1) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

3. (2) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus

4. (8) Susan Smit – De heks van Limbricht

5. (4) Charlotte Labee – Brain Food Smoothies

6. (5) Tonke Dragt – De brief voor de Koning

7. (13) Roxane van Iperen – ’t Hooge Nest

8. (6) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

9. (10) Lale Gül – Ik ga leven

10. (12) Jeroen Brouwers – Cliënt E. Busken