Alle boeken uit Zeven Zussen-reeks weer in Bestseller 60

Na het overlijden van de Ierse schrijfster Lucinda Riley worden de boeken van haar succesvolle Zeven Zussen-reeks goed verkocht. Alle zeven uitgebrachte delen zijn terug te vinden in de Bestseller 60.

Het zevende deel, De Zevende Zus, is daarvan de hoogst genoteerde en staat net als een week eerder op de derde plaats. Daarnaast keren ook enkele delen uit de reeks weer terug in de bestsellerlijst. De boeken over de zeven zussen zijn terug te vinden op plekken 15, 25, 30, 35, 37 en 42.

Riley overleed vorige week op 55-jarige leeftijd aan kanker. Zij werd wereldberoemd met haar Zeven Zussen-reeks. Het zevende deel, De Zevende Zus, verscheen eerder dit jaar en stond weken achter elkaar op de eerste plek van de Bestseller 60. Het was de bedoeling dat het achtste en laatste deel in 2022 zou uitkomen.

In de bestseller 60 zijn deze week verder zeven nieuwe titels te vinden. De hoogste binnenkomer is het nieuwe boek van Karin Slaughter, Valse getuige. Zij komt meteen binnen op de eerste plaats. Ook Corina Bomann bereikt als nieuwkomer de top 10 met De kleuren van schoonheid.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Karin Slaughter – Valse getuige

2. (2) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

3. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus.

4. (1) Roxane van Iperen – De genocidefax

5. (19) George Boellaard – Wij willen gangster worden

6. (-) Corina Bomann – De kleuren van schoonheid 1. Sophia’s hoop.

7. (8) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

8. (4) Susan Smit – De heks van Limbricht

9. (11) Jo Nesbø – Koninkrijk

10. (6) Tonke Dragt – De brief voor de Koning