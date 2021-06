Eerste homovaders in Amerikaanse Sesamstraat

De makers van de Amerikaanse versie van Sesamstraat staan stil bij Pride Month. Voor het eerst duikt er in de bekende straat een gezin op met twee vaders.

In een aflevering van de kinderserie vieren de bewoners van Sesame Street familiedag. Het menselijke personage Nina stelt daarin haar poppenvrienden Elmo en Abby voor aan haar broer, zwager en hun dochter Mia.

Sesame Street-acteur Alan Muraoka, die ook de coregisseur was van de aflevering, noemt de aflevering in een bericht op Facebook “een belangrijke mijlpaal”. Hij laat daar ook weten: “Liefde is liefde, en we zijn zo blij dat we dit speciale gezin aan onze Sesame-familie mogen toevoegen. Fijne Pride allemaal!”