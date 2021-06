Britney Spears vraagt rechter om einde ondertoezichtstelling

Britney Spears (39) wil af van het curatorschap van haar vader. Dat heeft de Amerikaanse zangeres woensdag via een audioverbinding gezegd tijdens een hoorzitting in een rechtbank in Los Angeles. De zangeres staat vanwege een mentale inzinking sinds 2008 onder toezicht van haar vader. “Ik wil gewoon mijn leven terug. Het is dertien jaar geleden en het is genoeg. Het slaat allemaal nergens op. Ik ben klaar”, aldus Spears.

Spears sprak tijdens de hoorzitting voor het eerst over haar situatie en deed dat in ferme taal. “Het is mijn wens en droom dat dit allemaal stopt”, aldus Spears die zich “een slaaf” van haar vader voelt. “Ik ben zo boos dat ik niet kan slapen, ik ben depressief en ik huil elke dag”, zei Spears, die naar eigen zeggen werd gedwongen om de wereld te vertellen dat ze gelukkig was. Dat was echter allemaal een leugen.

Tijdens de aangrijpende getuigenis vertelde Spears dat alle beweringen dat ze aan dementie lijdt niet kloppen en dat ze de afgelopen acht jaar medicatie heeft gehad. “De mensen die mij dit hebben aangedaan, zouden hier niet mee weg mogen komen”, aldus de zangeres, die ook aankondigde haar familie te willen aanklagen.

Spears heeft twee kinderen met haar ex-man Kevin Federline, die de voogdij heeft. Spears beschreef in de getuigenis ook dat ze eigenlijk wil trouwen en nog een kind wil, maar dat ze een spiraaltje heeft. “Ik wil dat het eruit gaat maar ze willen me niet naar de dokter brengen om het te laten verwijderen.”

De zangeres begon de rechterlijke procedure tegen haar vader al in 2019. Spears sprak destijds ook met de rechter, maar haar uitspraken werden toen niet openbaar gemaakt. De zangeres zei woensdag dat “iedereen haar verhaal mag horen”. De rechter heeft nog geen uitspraak in de zaak gedaan.