Biografie Derksen opnieuw op eerste plaats Bestseller 60

Derksen, het boek dat Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman hebben geschreven over Johan Derksen, blijft onverminderd populair. Net als vorige week staat het boek op de eerste plaats van de Bestseller 60.

Het boek wordt sinds het eind mei uitkwam veel verkocht. In de eerste week stond Derksen meteen bovenaan de lijst. In de weken daarna stond het boek telkens op de eerste of tweede plaats. De jongen, de mol, de vos en het paard keert weer terug in de top drie, op de tweede plaats. Valse getuige van Karin Slaughter zakt naar de derde plaats. Daardoor staat het zevende deel van de succesvolle Zeven zussen-reeks van de onlangs overleden schrijfster Lucinda Riley niet meer in de top drie.

Er staan verder zeven nieuwe titels in de Bestseller 60. Daarvan is ANNA, waarin topwielrenster Anna van der Breggen een inkijkje geeft in haar leven als topsporter, het hoogst genoteerd. Het boek staat op de zevende plaats. Ook de nieuwe nummer tien van de bestsellerlijst heeft met wielrennen te maken. In De Raboploeg dook Maarten Kolsloot in de geschiedenis van de succesvolle Nederlandse wielerploeg.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

2. (5) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (2) Karin Slaughter – Valse getuige

4. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus.

5. (7) Tonke Dragt – De brief voor de Koning

6. (10) Lale Gül – Ik ga leven

7. (6- Anna van der Breggen – ANNA

8. (9) Susan Smit – De heks van Limbricht

9. (4) Jo Nesbø – Koninkrijk

10. (-) Maarten Kolsloot – De Raboploeg