Charlie Mackesy voor tiende keer bovenaan Bestseller 60

De jongen, de mol, de vos en het paard van schrijver Charlie Mackesy staat weer bovenaan de Bestseller 60. Het is de tiende keer dat het boek bovenaan staat in de Bestsellerlijst. Daarnaast is het boek al zeventig weken te vinden in de lijst.

Derksen, het boek dat Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman hebben geschreven over Johan Derksen, zakt naar de tweede plaats. Het boek was vorige week nog bovenaan de lijst te vinden. Valse getuige van Karin Slaughter maakt de top drie af.

Deze week staan er verder zeven nieuwe titels in de lijst. Het nieuwe boek van Linda van Rijn, Provence, komt meteen hoog binnen op de zevende plek.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (2) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (1) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

3. (3) Karin Slaughter – Valse getuige

4. (6) Lale Gül – Ik ga leven

5. (4) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus.

6. (5) Tonke Dragt – De brief voor de Koning

7. (-) Linda van Rijn – Provence

8. (8) Susan Smit – De heks van Limbricht

9. (13) Hedy d’Acona – Vrolijk verval

10. (14) Hanneke de Zoete – De zoete zusjes gaan op vakantie