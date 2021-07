Gouden Palm voor Franse film Titane

De Gouden Palm, de belangrijkste prijs op het festival van Cannes, is dit jaar gegaan naar de film Titane van de Franse regisseur Julia Ducournau. Zij is daarmee na Jane Campion (The Piano) de tweede vrouw ooit die het prestigieuze beeldje wint.

Juryvoorzitter Spike Lee kondigde per ongeluk direct bij aanvang van de ceremonie de winnaar van de Gouden Palm aan. Doorgaans wordt de hoofdprijs van het festival als laatste bekendgemaakt.

Titane gaat over een vrouw die sinds een bizar auto-ongeluk een titanium plaat in haar schedel heeft. Door die chirurgische ingreep in haar hoofd neemt haar fascinatie voor auto’s en haar moordlust toe. Als zij moet vluchten, wordt ze liefdevol geadopteerd door een brandweerman die in haar zijn lang vermiste zoon meent te herkennen.

De prijs voor beste acteur ging naar de Caleb Landry Jones. De 31-jarige Amerikaan speelt de hoofdrol in het drama Nitram, waarin het leven wordt gereconstrueerd van de man die in 1996 een bloedbad aanrichtte in Port Arthur op Tasmaniƫ. Naar aanleiding daarvan werden de wapenwetten in Australiƫ aangescherpt. Renate Reinsve werd uitgeroepen tot beste actrice voor haar rol als met het leven worstelende twintiger in The Worst Person in the World.

De Nederlandse kanshebbers vielen zaterdag niet in de prijzen. Regisseur Paul Verhoeven was met zijn film Benedetta, over de liefde tussen twee lesbische nonnen, genomineerd voor de Gouden Palm. Gijs Naber hoopte als hoofdrolspeler in The Story of My Wife te worden uitverkoren als beste acteur.