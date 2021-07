J.K. Rowling kreeg ‘honderden’ bedreigingen

Sinds haar controversiële uitspraken over transgenders, is J.K. Rowling honderden keren bedreigd. De Harry Potter-schrijfster vertelde maandag op Twitter dat het ging om activisten die haar wilden “slaan, verkrachten, vermoorden en bombarderen”.

Rowling kwam eind 2019 onder vuur te liggen toen ze op social media een artikel bekritiseerde waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen dat haar kwalijk omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren.

Vanwege de vele boze reacties op haar opmerking schreef ze een blogpost waarin ze aangaf dat ze tegen het “uitwissen” van biologische seksebepaling is. Dat kwam haar op veel kritiek te staan, ook van enkele bekende Harry Potter-acteurs.

Maandag deelde Rowling een tweet van iemand die haar “een hele mooie bom in je brievenbus” wenste. Daarna liet ze weten dat dat een van de honderden bedreigingen is die ze heeft ontvangen van transactivisten, waar ze schamper aan toevoegde: “dus nu realiseer ik me dat deze beweging absoluut niet riskant voor vrouwen is.”