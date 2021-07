Museumschip kunstenaar Jean Tinguely twee dagen in Amsterdam

In augustus is twee dagen lang een varend museum gewijd aan kunstenaar Jean Tinguely te bekijken in Amsterdam. De actie is bedoeld om het 25-jarig bestaan van het Tinguely-museum in het Zwitserse Bazel te vieren.

De Zwitser Jean Tinguely (1925-1991) is bekend door zijn kinetische kunst, ofwel kunstwerken die bewegen. Hij was en is een van de grote namen in die stroming. Met zijn kinetische kunst kwam hij in verzet tegen de conventionele, statische kunst en zette hij spel en experiment voorop.

Het museumschip vaart van Bazel naar Parijs en Amsterdam en dan via Duisburg terug naar de thuishaven in Zwitserland. Op 8 en 9 augustus ligt het afgemeerd bij Kaap de Groene Hoop aan de NDSM-werf in Amsterdam-Noord en is te bezichtigen tussen 10.00 en 20.00 uur. Het programma speelt zich niet alleen af aan boord van het voormalige vrachtschip, maar ook in het Stedelijk Museum, dat in Tinguely’s loopbaan een belangrijke rol speelde.

Verspreid over de twee locaties zijn er performances, films, de documentatietentoonstelling Et tout ceci est vrai! en workshops voor kinderen en volwassenen. Op het dek van het schip wordt Tinguely’s kinetische sculptuur Schwimmwasserplastik (1980) gepresenteerd.

Begin jaren 60 was het Stedelijk Museum de gastheer van twee mede door Tinguely samengestelde tentoonstellingen: Bewogen Beweging (1961) en Dylaby (1962). In 2016-2017 organiseerde het Amsterdamse museum een omvangrijke Tinguely-overzichtstentoonstelling onder de titel Machinespektakel. Het Stedelijk bezit een aantal van zijn werken, waaronder de tekenmachine Méta-Matic No. 10 uit 1959, Gismo uit 1960 en de enorme Méta II uit 1971.