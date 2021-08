Boek van Peter R. de Vries in top 10 Bestseller 60

De doodgeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries staat genoteerd in de Bestseller 60. Met zijn boek Een moord kost meer levens uit 1994 is hij deze week binnengekomen op de zevende plek.

De Vries vertelt in het boek het waargebeurde verhaal van Paul Spruit, van wie de vader werd gearresteerd voor een dubbele kindermoord in Amsterdam. Een moord kost meer levens is de hoogste binnenkomer in de bestsellerlijst.

De top drie is grotendeels hetzelfde gebleven. Esther Verhoefs De Nachtdienst, blijft erg populair onder de lezers en staat nog steeds op de eerste plaats. Ik ga leven van Lale Gül staat deze week weer op nummer twee. De biografie over Johan Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman is naar de derde plek gestegen.

De bestsellerlijst kent deze week verder nog drie nieuwkomers. Mijn leven in de hel van Sarah Forsyth staat op plek 24 en Sam Heughan en Graham McTavish staan met Clanlands op de 38e plek. R.C. Sherriff is met Twee weken weg de laagste binnenkomer in de Bestseller 60 en staat op plek 56.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Esther Verhoef – De Nachtdienst

2. (2) Lale Gül – Ik ga leven

3. (4) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

4. (5) Suzanne Vermeer – Dwaalspoor

5. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (9) Mark Tuitert – DRIVE. Train je stoïcijnse mindset

7. (-) Peter R. de Vries – Een moord kost meer levens

8. (18) Roxane van Iperen – ’t Hooge Nest

9. (8) Karin Slaughter – Valse getuige

10. (12) Susan Smit – De heks van Limbricht