De meeste mensen deugen meer dan 350.000 keer verkocht

Het boek De meeste mensen deugen van schrijver Rutger Bregman is meer dan 350.000 keer verkocht. Daarmee is de schrijver bekroond met een Platina Boek, meldt Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

De meeste mensen deugen verscheen in september 2019 en staat inmiddels honderd weken in de Bestseller 60. In zijn boek bespreekt Bregman inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij won in 2020 ook de NS Publieksprijs.

De laatste keer dat in Nederland een boek meer dan 350.000 keer verkocht werd was in januari 2020. Toen werd de in 2021 overleden schrijfster Lucinda Riley bekroond met een Platina Boek voor haar roman De zeven zussen.