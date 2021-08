Koppositie bestsellerlijst in handen van Michael Pilarczyk

Michael Pilarczyk’s boek Je bent zoals je denkt is deze week de nieuwe aanvoerder van de Bestseller 60, zo laat Stichting CPNB woensdag weten. Vorige week stond het boek nog op een vijfde plek. Je bent zoals je denkt was drie weken geleden ook in de top 10 te vinden maar kwam daarna niet meer voor in de lijst.

Horrorschrijver Stephen King is na een succesvolle entree op de tweede plaats deze week een plek gezakt. King’s Billy Summers is nu op de derde plek in de lijst te vinden. Ook De Nachtdienst van Esther Verhoef staat minder hoog op de lijst in vergelijking met vorige week. Het boek moet nu genoegen nemen met de tweede plek.

Vier nieuwe titels maken hun debuut in de Bestseller 60 deze week. Het Landhuis 2. Storm rond het landhuis van Anne Jacobs, Schorpioenentaart van Preston & Child en De theewinkel vol geluk van Manuela Inusa komen respectievelijk binnen op de 29e, 54e en 56e plaats.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (5) Michael Pilarczyk – Je bent zoals je denkt

2. (1) Ester Verhoef – De Nachtdienst

3. (2) Stephen King – Billy Summers

4. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (3) Lale Gül – Ik ga leven

6. (4) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

7. (9) Suzanne Vermeer – Dwaalspoor

8. (13) Lucinda Riley – De zeven zussen

9. (16) Lucinda Riley – De zeven zussen. De zevende zus.

10. (17) Raynor Winn – Het zoutpad