Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden

Charlie Watts, de drummer van de Britse rockband The Rolling Stones, is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Londen. Dat heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt. Hij stierf omringd door familieleden.

De rockband maakte onlangs bekend dat Watts vanwege zijn gezondheid niet mee zou doen aan de aanstaande Amerikaanse tournee van de band. Hij moest rust nemen na een medische ingreep. “Charlie was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader en als lid van The Rolling Stones een van de beste drummers van zijn generatie”, aldus de zegsman.

The Rolling Stones met zanger Mick Jagger werden in 1962 in Londen opgericht. Watts sloot zich al vrij snel, begin 1963, bij de groep aan.