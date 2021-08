Charly Mackesy opnieuw bovenaan Bestseller 60

Je bent zoals je denkt van Michael Pilarczyk is na een week alweer de koppositie in de Bestseller 60 kwijt, maakte Stichting CPNB woensdag bekend. Het boek zakt vier plaatsen en staat nu op de vijfde plek. Dat is precies het tegenovergestelde van vorige week, toen het boek van de vijfde naar de eerste plek steeg.

De toppositie wordt overgenomen door Charlie Mackesy’s De jongen, de mol, de vos en het paard. De top drie bestaat verder uit De Nachtdienst van Ester Verhoef en Ik ga leven van Lale Gül.

De Bestseller 60 van deze week kent geen nieuwkomers. Wel zijn er veel herintreders in de boekenlijst te vinden, waaronder De tolk van Java van Alfred Birney (38e plaats) en De fundamenten van Ramsey Nasr (55e plaats).

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (4) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (2) Ester Verhoef – De Nachtdienst

3. (5) Lale Gül – Ik ga leven

4. (3) Stephen King – Billy Summers

5. (1) Michael Pilarczyk – Je bent zoals je denkt

6. (6) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman – Derksen

7. (7) Suzanne Vermeer – Dwaalspoor

8. (10) Raynor Winn – Het zoutpad

9. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen

10. (11) Karin Slaughter – Valse getuige