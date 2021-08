Sorgdrager adviseert over aanpak grensoverschrijdend gedrag kunst

Minister van Staat Winnie Sorgdrager gaat de commissie voorzitten die advies moet uitbrengen over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de kunst- en cultuurwereld. Dat meldt de Raad voor Cultuur, waarvan ze eerder voorzitter was. De laatste jaren zijn er verschillende affaires in de kunst- en cultuurwereld aan het licht gekomen.

De raad stelt deze commissie in naar aanleiding van een aanvraag van demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven. “Het advies moet zicht geven op wat er speelt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en wat mogelijk is ter voorkoming, signalering, stoppen en het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers”, aldus de raad. De commissie telt verder zeven leden, van wie er twee namens de Raad voor de Cultuur zitting in nemen.

Het is de bedoeling dat het advies in maart 2022 verschijnt. De minister wil alle vormen van grensoverschrijdend gedrag proberen te bestrijden. De bewindsvrouw wil met name ook weten hoe de sector haar eigen verantwoordelijkheid hiervoor succesvol kan oppakken.

Juriste Sorgdrager was onder meer minister van Justitie en lid van de Raad van State.