Franse acteur Jean-Paul Belmondo (88) overleden

De Franse acteur Jean-Paul Belmondo is op 88-jarige leeftijd overleden, meldt zijn advocaat. Hij speelde in tientallen films, waaronder A bout de Souffle (1960), Le Doulos (1961) en Les Misérables (1995).

Belmondo was een icoon in de Franse filmwereld en werd ontzettend groot eind jaren 50, toen de filmstroming nouvelle vague opkwam. Door zijn onnavolgbare grijns, gedeukte grote neus en rollen als snelle smeris en goedhartige schurk was de stuntende Belmondo gedurende zijn filmcarrière van 27 jaar steeds immens populair bij de Fransen.

Na een studie aan het Conservatorium voor Dramatische Kunsten in Parijs en kleine toneelrolletjes maakte Belmondo zijn filmdebuut in A Pied, à cheval et en voiture. Zijn doorbraak kwam in de film A Bout de Souffle van Jean-Luc Godard. Daardoor werd hij een van de hoofdfiguren van de Franse nouvelle vague.

In de jaren 60 ging Belmondo in meer mainstream films spelen en werd hij een grote naam in Franse comedy- en actiefilms. De acteur deed vaak zijn eigen stunts, waardoor hij nogal wat ongelukken kreeg. Zo viel hij eens uit een vliegtuig en moest hij daardoor een half jaar een korset dragen.

In 1988 zette de toen 56-jarige charmante levensgenieter echter een punt achter die carrière om een comeback te maken op het toneel. Dat gebeurde na het floppen van de film Le Solitaire, de laatste in een reeks van routinematige actiefilms vol stuntwerk en melige humor. Belmondo trad sindsdien nog sporadisch op in films.

De Franse president verleende hem in 1991 de orde van het Legioen van Eer, de hoogste nationale Franse onderscheiding.