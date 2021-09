René Mioch maakt zijn debuut als verteller in theater- en bioscoopzalen

René Mioch maakt vanaf oktober 2021 zijn debuut als verteller in de theater- en bioscoopzalen van Nederland. De eerste voorstelling vindt plaats in Pathé Tuschinski in het kader van het 100-jarig bestaan van deze iconische bioscoop. Verder staan er ruim 35 voorstellingen gepland tot en met april 2022 en vervolgt de tour zich in het najaar van 2022.

“Al meer dan 35 jaar is René ‘Mr. Film’ en ‘Een ster onder de sterren”

Al meer dan 35 jaar reist Mioch de wereld over om de sterren van het witte doek te ontmoeten, te ondervragen of te volgen. In zijn theaterprogramma spreekt Mioch over zijn belevenissen in de nationale- en internationale entertainmentindustrie. Aan de hand van persoonlijke anekdotes en (vaak nooit vertoonde) archief fragmenten geeft hij een uniek kijkje in de spannende wereld van Glitter & Glamour. Er komen tijdens zijn show bijzondere momenten voorbij met bijvoorbeeld Bette Davis, Steven Spielberg, Denzel Washington, Julia Roberts, Meryl Streep, Beyonce, Madonna, Johnny Depp, Brad Pitt, Will Smith, Robert Pattinson en vele anderen. Ook gaan we met hem mee naar de filmfestivals van Cannes en Venetië, naar de Oscars, de Gouden Kalveren en Golden Globes.

Meeslepende anekdotes laten het publiek op het puntje van hun stoel zitten. Emoties komen los bij de persoonlijke verhalen en ervaringen van René, alsof de mensen er zelf bij waren tijdens deze vaak spannende momenten. René praat je ook bij over de actualiteit, nieuwe films en ontwikkelingen in de showbizz: over filmsterren, de tol van de roem, over filmgekken en vakmanschap, over mode en roddel, over René in Waalwijk, Amsterdam, Hollywood….”

Met zijn enorme passie voor film en zijn liefde voor de makers, neemt René het publiek mee in de wereld van regisseurs en acteurs, en geeft hij een inkijkje in hoe het is beroemd te zijn. Ook kunnen er mooie prijzen worden gewonnen in samenwerking met Holland Casino, waardoor de beleving nog grootser wordt. Want zodra René over zijn werk begint te vertellen komt die spannende wereld, die zo ver weg lijkt, voor een avond heel dichtbij.

Over René Mioch

René Mioch begon als 16-jarige bij de Amsterdamse Ziekenomroep Radio Lucas. Als 18-jarige freelancer maakte hij, naast zijn studie, radio interviews voor de KRO en NCRV. Hij was presentator van de Radio 3 NCRV jongerenprogramma Op Stap en Koploper. Bij Veronica Radio stond hij aan de basis van Club Veronica. In 1985, Veronica werd toen A-omroep, maakte hij de stap naar de televisie en we kennen hem natuurlijk allemaal van zijn iconische programma’s Veronica Film, Veronica Film & Video en Films en Sterren. Ook maakt Mioch wekelijks Binge Talks (op YouTube) en hij is als film- & mediadeskundige een graag geziene gast in programma’s als Jinek, Beau, Op1 en Shownieuws. Daarnaast heeft René Mioch ook een exclusieve samenwerking met Nieuws.nl, waar zijn Binge Talks te zien zijn.

Kaartjes reserveren

De theater tour Films & Sterren in theater gaat 2 oktober van start tijdens de feest maand 100 jaar Tuschinski en is daarna te zien in bijna alle Pathé bioscopen en in theaterzalen door het hele land. Check pathe.nl/renemioch & renemioch.nl/theater voor de data en om kaartjes te reserveren.