Aansprekende namen in nieuw seizoen De Slimste Mens

Op maandag 13 september gaan de fans er weer voor zitten: een nieuw seizoen van het populaire De Slimste Mens. De redactie heeft de eerste deelnemers bekendgemaakt. Ellen ten Damme, Daphne Deckers en Bert Visscher zullen zich in het programma van presentator Philip Freriks en solo-jurylid Maarten van Rossem laten testen. Op hun slimheid, wel te verstaan.

Aankondiging deelnemers: een nieuwe traditie

Het is in deze eeuw een trend om ruim van tevoren een nieuw seizoen van een tv-programma aan te kondigen, met aansprekende namen als kijkcijferkanonnen. Zo luiden Wie is de Mol?, Expeditie Robinson en Het Perfecte Plaatje elke nieuwe jaargang in met de namen van bekende Nederlanders. De deelnemers die De Slimste Mens bekendmaakte, zouden overigens niet misstaan in die programma’s. Grote gemene deler is tevens de combinatie van jong en oud en oude versus nieuwe media, voor het zo broodnodige evenwicht.

Traditionele media vs YouTube

Want waar eerdere generaties zich aan de tv als favoriet medium vastklampen, brengen jongeren een groot deel van hun tijd door in de digitale wereld. Zij weten heel goed wie bijvoorbeeld Gierige Gasten, Enzo Knol en Davina Michelle zijn. Veelal werden die bekend via YouTube, net als Emma Wortelboer, die tijdens het vorige seizoen Nederland verraste door het tot de finale te schoppen. Redacties van tv-programma’s zoeken dan ook vooral een mix van leeftijden voor hun deelnemersveld: zij die de tijd van zwart-wit-televisie nog meemaakten tegenover de millennials die opgroeiden met de smartphone, sociale media en internet vergelijken om zo voordelig mogelijk niks te hoeven missen.

Ervaren tv-kanonnen

Al zijn er op moment van schrijven alleen nog BN’ers aangekondigd die men vooral van tv kent. Dennis Weening was presentator van het al genoemde Expeditie Robinson, actrice/zangeres Ellen ten Damme zagen we regelmatig opduiken in talkshows en de politici Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Laurens Dassen (VOLT) hebben over zendtijd evenmin te klagen. Net als Marc-Marie Huijbregts (op een gegeven moment vast meubelstuk in De Wereld Draait Door), Daphne Deckers (Holland’s Next Top Model en RTL Boulevard) sportjournaliste Barbara Barend en een relatief nieuwe ster aan het firmament: de gastheer van First Dates, Sergio Vyent.

Bert Visscher

Misschien wel het meest nieuwsgierig maakt de aanwezigheid van de Groningse cabaretier Bert Visscher. In zijn eigen habitat een rennende en vliegende eruptie van clowneske zelfspot en absurdisme, en bij een spelshow als De Slimste Mens daarom waarschijnlijk al één van de publiekslievelingen. Een titel die vorig seizoen werd gepakt door Rob ‘Snollebollekes’ Kemps.