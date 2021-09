Festivalorganisator ID&T komt in Britse handen

Festivalorganisator ID&T is verkocht aan de Britse branchegenoot Superstruct Entertainment. “Met deze deal hebben we het bedrijf in veilige haven geloodst”, zegt topman Ritty van Straalen over de overname. ID&T is bekend van festivals als Awakenings, Mysteryland, Thunderdome en Amsterdam Open Air. Superstruct organiseert onder meer grote festivals zoals de Zwarte Cross en Sziget in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Door de coronacrisis lag de evenementensector, waaronder festivals, afgelopen zomer vrijwel volledig stil. Vorig jaar september maakte ID&T bekend zo’n 40 procent van de banen te moeten schrappen als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf kreeg 8 miljoen euro noodfinanciering van de Rabobank en ook 8 miljoen euro van de aandeelhouders. “Zelfs de werknemers hebben afgezien van een stuk salaris en vakantiegeld en dat omgezet in een lening van ruim 3 miljoen euro. Al die bedragen kunnen nu worden afgelost”, aldus Van Straalen. Ook de coronasteun die ID&T dit jaar heeft ontvangen van de overheid wordt terugbetaald.

De eerste gesprekken tussen ID&T en Superstruct vonden volgens Van Straalen al in 2019 plaats. “Door Covid liep het proces anderhalf jaar vertraging op”, zegt hij in een toelichting op de deal. Oprichters van verschillende festivals en managementleden van ID&T worden aandeelhouders van Superstruct. FinanciĆ«le details van de transactie worden niet gemeld.

Woensdag werd nog bekend dat ID&T samen met organisatie Unmute Us, Apenkooi Events en MOJO de overheid voor de rechter slepen. Ze zijn het niet eens met het besluit van het kabinet om bij evenementen zonder vaste zitplaatsen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten en de sluitingstijd van clubs op middernacht te houden. ID&T spande eerder dit jaar namens de branche al een kort geding aan tegen de Staat, maar trok dat later weer in.

In totaal werken er zo’n 130 mensen bij ID&T. Jaarlijks organiseert het bedrijf zo’n zeventig evenementen met in totaal rond de 1,5 miljoen bezoekers.