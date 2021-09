Rolling Stones beginnen aan eerste tour zonder drummer Watts

The Rolling Stones beginnen zondag aan de eerste tournee zonder drummer Charlie Watts. Het is voor het eerst in 59 jaar dat er tijdens een tour van de Britse band een andere muzikant achter het drumstel zit. Steve Jordan vervangt de in augustus overleden Watts.

Hoewel het Amerikaanse deel van de No Filter Tour zondag officieel start in St. Louis, hebben de mannen het eerste optreden zonder Watts al achter de rug. The Rolling Stones gaven maandag een besloten concert in Foxborough. Het was “aangrijpend” dat de drummer er niet bij was, zei zanger Mick Jagger tegen het publiek. “We missen Charlie allemaal zo erg. We missen hem als band, we missen hem als een vriend – op het podium en daarnaast.”

De groep staat tijdens de tournee ook stil bij de afwezigheid van Watts. Zo is de beroemde rode tong uit het logo van de band zwart gekleurd als eerbetoon aan hem.

The Rolling Stones reizen de komende maanden door Amerika en sluiten de tour op 20 november af in Austin. De band zou eigenlijk vorig jaar mei beginnen aan het vervolg van het Amerikaanse deel van de wereldtournee, maar dat kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. De groep trapte de No Filter Tour in 2017 in Europa af en trad toen ook op in Nederland.