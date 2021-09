Album-boek Normaal binnen op plek 32 in bestsellerlijst

Het boek Normale verhale over de band Normaal, maakt deze week zijn intrede in de Bestseller 60 van Stichting CPNB. Het boek, dat vorige week samen met het gelijknamige album werd uitgebracht, komt binnen op de 32e plaats.

Het boek bevat verhalen over de avonturen die de band in de afgelopen 45 jaar heeft meegemaakt. Er staan evenveel verhalen in het boek als dat er nummers op het album staan, namelijk vijftien. De verhalen zijn allemaal geschreven door de 75-jarige voorman Bennie Jolink.

Het albumboek is niet de hoogste nieuwkomer in de boekenlijst. James Norbury komt met Grote Panda & Kleine Draak binnen op de tiende plaats. De koppositie wordt net als een week eerder ingenomen door De liefdesbrief van Lucinda Riley.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De liefdesbrief

2. (3) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (6) Lex Kroon – Ik lach om niet te huilen

4. (16) Kees van Kooten – De tachtigjarige vrede

5. (8) Michael Pilarczyk – Je bent zoals je denkt

6. (28) Pia Callesen – Leef meer, denk minder

7. (5) Herman Koch – Een film met Sophia

8. (10) Lale Gül – Ik ga leven

9. (11) Esther Verhoef – De Nachtdienst

10. (-) James Norbury – Grote Panda & Kleine Draak