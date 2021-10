Prentenboekenmaker Mark Janssen twee keer in top 10 bestsellers

Het kinderboek Dromer van prentenboekenmaker Mark Janssen komt deze week binnen in de Bestseller 60 en staat meteen op plek nummer één. Maar dat is niet het enige boek waarmee Janssen de top tien haalt. Ook Van snoepjesproever tot matrassentester van Marianne Busser en Ron Schröder, waarvoor hij de illustraties maakte, heeft de top tien gehaald. De vele kinderboeken in de top tien zijn te danken aan de Kinderboekenweek.

Andere nieuwkomers in de top tien zijn Gozert van Pieter Koolwijk en Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl. Haar boek is hard gestegen sinds vorige week, deze ging van de veertiende plek in de top zestig naar plek drie. Dat geldt ook voor De Stap van Merel van Vroonhoven en De Zoete Zusjes zoeken een schat van Hanneke de Zoete. Deze stegen sinds vorige week meer dan dertig plekken en halen hiermee te top tien.

Met Dromer op de eerste plaats is het boek van Lucinda Riley, De Liefdesbrief, naar een tweede positie gezakt. Ook Charlie Mackesy’s De jongen, de mol, de vos en het paard en Michael Pilarczyk’s Je bent zoals je denkt staan nu op een lagere plek.

Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Mark Janssen – Dromer

2. (1) Lucinda Riley – De liefdesbrief

3. (14) Annejet van der Zijl – Fortuna’s kinderen

4. (3) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (27) Marc-Uwe Kling en Astrid Henn – De NEEhoorn

6. (-) Pieter Koolwijk – Gozert

7. (-) Marianne Busser, Ron Schröder en Mark Janssen – Van snoepjesproever tot matrassentester

8. (40) Merel van Vroonhoven – De stap

9. (42) Hanneke de Zoete – De Zoete Zusjes zoeken een schat

10. (4) Michael Pilarczyk – Je bent zoals je denkt