HBO raakt abonnees kwijt door einde van overeenkomst met Amazon

Videostreamingdienst HBO Max en betaalzender HBO hebben bijna twee miljoen minder abonnees in de Verenigde Staten dan drie maanden geleden. Dat komt doordat een distributieovereenkomst met Amazon is beëindigd. Eerder was HBO ook te zien via Amazon Prime. Het aantal abonnees van HBO MAX en HBO groeide wereldwijd wel.

In totaal heeft HBO over de hele wereld 69,4 miljoen abonnees, waarvan ruim 45 miljoen in de Verenigde Staten. Daarmee heeft het bedrijf nog een flinke achterstand op concurrent Netflix, dat er wereldwijd 214 miljoen heeft. HBO Max is in Nederland nog niet beschikbaar.

Losse cijfers voor het aantal abonnees van streamingsdienst HBO Max geeft moederbedrijf AT&T nooit, waardoor de cijfers moeilijk te vergelijken zijn. Maar veel consumenten zijn eerder geneigd om een abonnement op een streamingdienst te nemen dan een betaalzender. Daarom wordt HBO Max gezien als belangrijk voor de toekomst van het telecom- en entertainmentconcern. HBO is onder meer bekend van series als Game of Thrones, Succession en Mare of Easttown.

AT&T wist in het derde kwartaal 1,2 miljoen meer klanten voor mobiele telefonie aan te trekken, mede dankzij scherpe aanbiedingen met gratis telefoons. Dat was een stuk meer dan waar analisten op hadden gerekend.