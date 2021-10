Acteur Alec Baldwin loste dodelijk schot op filmset

Acteur Alec Baldwin heeft donderdag een dodelijk schot gelost met een vuurwapen op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. Een 42-jarige vrouw, de directeur fotografie van de film, Halyna Hutchins, is om het leven gekomen, meldt de politiekorpschef van Santa Fe. De 42-jarige regisseur Joel Souza is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is buiten levensgevaar.

Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film Rust, een western waar de 63-jarige Baldwin behalve als acteur ook als co-producent voor werkt. Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zij overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen.

Het zou gaan om een wapen dat werd gebruikt in de western die zich in de 19e eeuw afspeelt. “Uit onze eerste bevindingen blijkt dat een scene gefilmd werd toen een schot werd gelost met het vuurwapen, rechercheurs doen onderzoek wat er precies is afgeschoten”, schrijft de korpschef.

Het onderzoek naar het incident is nog gaande en er is nog niemand aangeklaagd. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd. De western gaat over een bandiet wiens kleinzoon veroordeeld is voor moord en die met hem op de vlucht slaat.