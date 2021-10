Champagne blijft in Rusland voorlopig gewoon champagne heten

Franse champagnemakers hoeven flessen die verkocht worden in Rusland vooralsnog niet te voorzien van een etiket waarop het product als mousserende wijn wordt gelabeld. Volgens de Franse onderminister van Handel heeft Rusland de uitvoering van de omstreden wijnwet tot zeker 31 december uitgesteld.

De wet zou Franse champagneproducenten dwingen om de term ‘mousserende wijn’ op de etiketten toe te voegen. Dat geldt dan voor flessen die in Rusland worden verkocht. Russische producenten van de lokale versie van champagne, ‘shampanskoye’ zouden dat niet hoeven te doen.

Frankrijk dreigde eerder met een gang naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vanwege de champagnerel. Volgens onderminister Franck Riester hebben vele gesprekken met Moskou ertoe geleid dat de wet voorlopig is uitgesteld.

De champagnebelangengroep CIVC zei in een verklaring dat zij verdere besprekingen tussen Rusland en Frankrijk over de benaming van champagne in Rusland nauw zullen volgen. CIVC had producenten ook gevraagd Rusland te boycotten na de invoering van de wet in juli, maar producenten besloten vorige maand de export te hervatten.

Volgens de Fransen mag champagne alleen champagne genoemd worden als de mousserende wijn afkomstig is uit de champagnestreek. De naam champagne is ook beschermd via de Franse kwaliteitscontrole AOC.