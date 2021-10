Ate de Jong en René Mioch presenteren unieke scheurkalender

Wie zei ook alweer “I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti”, en uit welke films komen de beroemde movie quotes “Never underestimate the power of denial”, “Go ahead make my day” of “Shaken not stirred”? Sommige quotes zijn bijna een eigen leven gaan leiden en misschien zelfs nog wel beroemder geworden dan de film waar ze uit komen.

Televisie presentator/producent René Mioch en regisseur/schrijver Ate de Jong sloegen de handen ineen en presenteren woensdag 3 november een uniek cadeau voor de filmliefhebber en voor iedereen die de dag met een leuke uitspraak wil beginnen: de Make My Day scheurkalender.

Begin je dag met een filmquote

Mioch en De Jong keken natuurlijk naar de klassiekers maar kozen ook uitzonderlijke of grappige quotes uit films van, bijvoorbeeld, vorig jaar. Voor iedere dag werd er gewikt en gewogen. Zo kwamen de makers tot een interessante, grappige en opmerkelijke reeks quotes uit films.

René Mioch: “Deze quotes leren je iets over relaties of politiek en de samenleving of geven je een grap die je de hele dag nog kunt navertellen…Films zitten vol met waanzinnige teksten.”

Gedurende het jaar kom je ook bijzondere verhalen van Ate en René tegen over de films en acteurs. Zo schrijft René bijvoorbeeld over zijn ontmoetingen met Jack Nicholson en vertelt Ate over Meryl Streep.

Ode aan de Film

De scheurkalender is een ode aan de cinema: aan de filmmakers, het grote doek, de acteurs, de dialogen, het publiek en zelfs de geur van popcorn drie rijen verderop. Ate de Jong: “Er zijn al een eeuw lang heel veel geweldige films gemaakt, en dat is nog maar het begin. Blijf ervan genieten en laat de voorpret beginnen met deze scheurkalender.”

René Mioch is al meer dan 35 jaar film-tv-journalist. Hij spreekt al sinds 1985 met bijna alle acteurs, makers en beroemdheden. Met zijn verhalen geeft hij een uniek kijkje achter de schermen. Ate de Jong regisseert, schrijft en produceert in Nederland, Europa en Hollywood. (o.m. Een vlucht regenwulpen, In de Schaduw van de overwinning, Drop Dead Fred, The Discovery of Heaven)

De make My Day Scheurkalender is verkrijgbaar in de betere boekhandel.