Spiegeldepot van Boijmans klaar voor opening door koning

Het veelbesproken depot van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het eerste voor publiek toegankelijke museumdepot ter wereld, is klaar voor de opening vrijdagmiddag door koning Willem-Alexander. Het gebouw, in de vorm van een schaal, is bekleed met 1664 panelen van spiegelglas, in totaal 6609 m2, waarin Rotterdam, de hemel en de voorbijgangers weerspiegelen. “Ik weet nu al dat dit het gebouw wordt waarvoor de meeste selfies zullen worden gemaakt”, zei de Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi. Hij sprak in aanloop naar de opening tijdens een bijeenkomst op de bovenste etage, 35 meter boven de begane grond. Kasmi vindt de te verwachten toeloop “geweldig voor de economie voor de stad”.

Architect Winy Maas vindt wat er nu bereikt is “wel stoer” en zal moeite hebben om afscheid te nemen van het project. “Ik wil hier eigenlijk niet weg. Ik zou hier bijna willen blijven slapen”, zei hij bij dezelfde gelegenheid tussen de bomen op het dak: berken en dennen waarvan de wortels in elkaar grijpen zodat de bomen elkaar houvast bieden tegen de wind. Ze maken mede dat het depot zich volgens de architect “verzoent” met het park eromheen.

In het gebouw zijn de 151.000 internationale kunststukken vanaf 1400 met een gezamenlijke waarde van 8 miljard euro ondergebracht plus bijvoorbeeld kunstcollecties van de KPN en de Rabobank. Het gebouw heeft 94 miljoen euro gekost. Dat bedrag is deels bijeengebracht uit leningen, die over veertig jaar moeten zijn terugbetaald, en verder uit giften. Het geld voor de afbetalingen moet komen uit met name kaartverkoop en verhuur van ruimten. Al te wilde feesten kunnen er alleen niet worden gegeven, want trillingen door bijvoorbeeld gehos zijn niet goed voor de kunst.

Het oude depot van Boijmans voldeed allang niet meer, met name door de wateroverlast. Bovendien kon het museum altijd maar een fractie van zijn bezit laten zien. Nu kan alles worden getoond. Er kunnen in principe 1250 mensen tegelijk in het gebouw verblijven. Met de rondleidingen kunnen telkens dertien belangstellenden mee, met een gids en een beveiliger. Alle kunstwerken staan ook in een app waarmee bezoekers codes kunnen scannen voor een beschrijving ervan.

Museum Boijmans zelf blijft zeker tot 2028 dicht wegens renovatie en verbouwing. Daar gaat het straks weer om de kunst en de kunsthistorie zelf, in het depot gaat het om het zorgen voor kunst. “De helft van de mensen hier is bezig met het verzorgen van de kunstwerken. Daar zit veel schoonheid in”, zegt directeur Sjarel Ex.