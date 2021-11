Amazon wil duizenden satellieten extra de ruimte in sturen. Het webwinkel- en technologieconcern heeft Amerikaanse autoriteiten om toestemming gevraagd om nog eens 4538 satellieten te lanceren. Eerder kreeg de onderneming al goedkeuring van de Federal Communications Commission (FCC) voor 3236 satellieten.

Amazon steekt al langer veel geld in zijn programma om satellieten in een baan om de aarde te brengen. Zo wil het concern consumenten verspreid over de wereld toegang geven tot breedbandinternet. Als het goed is worden de eerste twee satellieten van Amazons Project Kuiper in het vierde kwartaal van volgend jaar gelanceerd, zo werd onlangs bekendgemaakt.

Het concern is niet de enige grote partij die fors investeert in satellieten. Ook Tesla-baas Elon Musk timmert met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX flink aan de weg op dit vlak. Musk ligt zelfs aanzienlijk voor. SpaceX heeft al meer dan 1700 van zijn Starlink-breedbandsatellieten gelanceerd en het heeft plannen om er nog eens duizenden te lanceren. Het in Londen gevestigde OneWeb werkt daarnaast aan een vloot van 648 satellieten en vliegtuigfabrikant Boeing kreeg recent toestemming van de FCC voor een vloot van 147 communicatiesatellieten.