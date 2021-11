Eerste nieuwe album van ABBA in veertig jaar

Na bijna veertig jaar wachten brengt ABBA vrijdag voor het eerst weer een studioalbum uit. Voyage is de eerste plaat van de groep sinds in 1981 The Visitors verscheen.

Niet lang daarna gingen Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson uit elkaar. Van een reünie kwam het nooit meer ondanks de blijvende populariteit van de groep, die in 1974 het Eurovisie Songfestival won met Waterloo.

In de zomer van 2016 stonden de vier leden voor het eerst weer samen op een podium tijdens een privéfeestje in Stockholm. Dat leidde uiteindelijk tot een reünie, die in april 2018 werd aangekondigd. “We voelden alle vier dat het, na 35 jaar, wel weer eens leuk zou zijn om de studio in te duiken. Dus dat hebben we gedaan”, zo liet de band destijds weten.

Volgend jaar zijn er in een speciale nieuwe zaal in Londen concerten van de groep met hologrammen van de vier bandleden. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die beweegt en los lijkt te staan. De concerten zijn al opgenomen.