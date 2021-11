AVROTROS geeft een kijkje in het leven van onze toekomstige koninging

Op 7 december wordt onze kroonprinses Amalia 18 jaar. Een belangrijke leeftijd omdat zij nu officieel koningin mag worden. In de eenmalige AVROTROS-special Amalia 18 jaar loopt Dionne Stax door het bloeiende leven van Amalia, leren we wat haar op deze leeftijd bezighoudt en hoe ze haar school en hobby’s combineert met haar toekomstige rol als opvolger van koning Willem-Alexander.

Dionne spreekt met experts op het gebied van de Nederlandse monarchie, staatkunde en de Europese royalty om erachter te komen wat voor een koningin Amalia wordt. En hoe bereidt Amalia zich daar zo goed mogelijk op voor?

Tot nu toe wordt prinses Amalia zoveel mogelijk uit de publiciteit gehouden door haar ouders. Nu ze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt komt daar verandering in en gaat ze zich serieus voorbereiden op haar toekomstige rol als koningin. Maar hoe doe je dat? Wat is de taakomschrijving? En wie leert haar dat?

Dionne spreekt met koningshuiskenner en journalist Rick Evers. Samen lopen ze door Wassenaar en Den Haag, plaatsen waar Amalia een groot en belangrijk deel van haar jeugd doorbracht. We komen meer te weten over het leven van Amalia op de basisschool en haar hockeyclub. Hoe vrij kon ze daar zijn? Ook bezoeken ze Paleis Noordeinde, de toekomstige werkplek van Amalia. Rick legt hier uit welke werkzaamheden Amalia mag gaan oppakken.

Uitgesproken smaak

Ook spreekt Dionne met couturier Edouard Vermeulen van Modehuis Natan in Brussel. Daar wordt duidelijk dat Amalia als jong meisje al een uitgesproken smaak heeft. Sterker nog, als 9-jarige prinses is ze mede-ontwerper van het blauwe jurkje dat ze droeg toen haar vader Willem-Alexander als koning werd ingehuldigd in 2013 (zie foto).

Peter Rehwinkel, staatsrechtkenner en schrijver van het boek over Amalia, vertelt wat de rol als troonopvolger precies inhoudt en hoe het zit met de toelage die Amalia heeft teruggegeven. Opvoedcoach Marina van der Wal vertelt hoe het is om als troonopvolger van jongs af aan te weten wat je lot is. Wat doet dat met een kind?

Deze special biedt een tv-portret in het (toekomstige) leven van prinses Amalia: hoe ze als kind was, hoe ze nu is en wie ze wordt. Amalia 18 jaar is op 7 december om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO