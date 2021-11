Rapper Travis Scott geeft tickets terug na dodelijk concert

De Amerikaanse rapper Travis Scott is van plan alle bezoekers van het Astroworld Festival hun ticketgeld terug te betalen na de dodelijke afloop van het evenement in Houston (Texas). Dat zeggen ingewijden tegen het Amerikaanse blad Variety. Ook heeft Scott zijn show bij een festival in Las Vegas afgezegd. De artiest zou “te ontdaan” zijn om op te treden.

Afgelopen weekend kwamen er zeker acht festivalgangers om door het gedrang bij het door de rapper bedachte festival. Er ontstond paniek en chaos voor het festivalpodium en daardoor kwamen mensen in de verdrukking. Bij de ingang en bij de omheiningen vielen veel mensen flauw. Zeker 25 mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. In totaal waren er zo’n 50.000 mensen op het festival afgekomen.

Scott heeft naar eigen zeggen niet in de gaten gehad dat het festival volledig uit de hand liep. De rapper gaf zaterdag al aan dat hij de autoriteiten helpt uit te zoeken hoe het is misgegaan.