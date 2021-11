Biografie André van Duin op derde plek Bestseller 60

De biografie Gewoon André over cabaretier André van Duin is deze week binnengekomen op de derde plaats van de Bestseller 60 van de Stichting CPNB. Het boek was al sinds half oktober uit, maar staat nu pas in de bestsellerlijst.

Voor het boek dook schrijver Bert Kuizenga in het verleden van de veelzijdige artiest met Van Duin zelf, vrienden, bekenden en collega’s. Onder anderen Joop van den Ende, Youp van ’t Hek, Joke Bruijs, Caroline Tensen en Freek de Jonge leverden bijdragen aan het boek.

Ook op de eerste plaats van de bestsellerlijst staat een biografie. Het boek van Jan Dijkgraaf over Erica Meiland, dat vorige week binnenkwam op de tweede plaats, neemt nu de koppositie in. De tweede plaats wordt ingenomen door het kerstboek De Zoete Zusjes vieren kerst van Hanneke de Zoete.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (2) Jan Dijkgraaf – Erica

2. (-) Hanneke de Zoete – De Zoete Zusjes vieren kerst

3. (-) Bert Kuizenga – Gewoon André

4. (5) Annejet van der Zijl – Fortuna’s kinderen

5. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (-) Hendrik Groen – Rust en Vreugd

7. (4) Maike Meijer – Wen er maar aan

8. (-) Dick Wittenberg – Wat doen we met de spullen?

9. (3) Nick Toet – Eten met Nick

10. (-) Simone van der Vlugt – De zonde waard