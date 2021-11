Studente (22) overleden na drama Astroworld, dodental naar negen

Het dodental door de chaos die ontstond tijdens het optreden van rapper Travis Scott is gestegen naar negen. De 22-jarige studente Bharti Shahani overleed in het ziekenhuis aan de verwondingen die ze had opgelopen in het gedrang tijdens festival Astroworld in Houston, berichten Amerikaans media.

Getuigen vertelden dat tijdens het concert van de rapper sprake was van chaotische toestanden. “Als iemand viel, begonnen mensen om te vallen als dominostenen”, vertelde een familielid van de studente volgens de lokale zender KTRK. “Het was net een zinkgat. Mensen vielen op elkaar.”

Bharti Shahani belandde na het concert in het ziekenhuis, waar ze kort na haar opname geen hersenactiviteit meer vertoonde. Ze kreeg volgens haar familie meerdere hartinfarcten.

Bij het optreden raakten ook tientallen mensen gewond. Travis Scott heeft slachtoffers donderdag opgeroepen rechtstreeks contact op te nemen via een speciaal e-mailadres als ze hulp nodig hebben. Eerder liet hij al weten de begrafeniskosten van de overledenen te dekken en een hulplijn te openen.

De rapper krijgt veel kritiek omdat hij zijn voorstelling niet snel genoeg zou hebben gestopt toen er paniek uitbrak in het publiek. Meerdere slachtoffers en nabestaanden hebben hem al aangeklaagd.