Een rechter in Los Angeles heeft vrijdag besloten dat er per direct een einde komt aan de curatele van zangeres Britney Spears. Haar vader, Jamie Spears, had ruim dertien jaar volledige zeggenschap over zijn dochter.

De advocaten van zowel Britney als haar vader Jamie drongen er vrijdag bij de rechter op aan een einde te maken aan de bewindvoering. Honderden fans verzamelden zich voor de deur van de rechtbank om hun steun te betuigen.